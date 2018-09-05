Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на ЧМ-2018

Загреб, , 11:30 — REGNUM Бывший хорватский футболист Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии после скандала на чемпионате мира по футболу — 2018 в России. Об этом написал украинский журналист Андрей Шахов на странице в Facebook.

«Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб», — написал Шахов.

В последнее время Вукоевич работал менеджером-селекционером в киевском «Динамо».

Напомним, скандал разгорелся после четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором играли сборные России и Хорватии. Защитник хорватов Домагой Вида и член тренерского штаба Вукоевич записали после матча видео, на котором выкрикивали бандеровский лозунг «Слава Украине».

После этого Вукоевич был отстранён от работы с хорватской командой. ФИФА оштрафовала его 15 тыс. швейцарских франков. Вида отделался предупреждением.

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