Зеппельт отметил низкую вероятность восстановления в правах РУСАДА

Берлин, , 11:30 — REGNUM Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скорее всего откажет в восстановлении статуса Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом немецкий журналист Хайо Зеппельт написал 5 сентября в своем Twitter.

По его словам, «весьма вероятно», что эксперты WADA в связи с невыполнением российской стороной требований не будут рекомендовать восстановить в правах РУСАДА. Кроме того, Зеппельт написал о давлении по этому вопросу на руководство WADA со стороны мировой спортивной общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что WADA разрешило Российскому антидопинговому агентству проводить обработку результатов по закрытой московской лаборатории.

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