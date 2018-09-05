Среда, 5 Сентября 2018 года
12:27:41 МСК

Зеппельт отметил низкую вероятность восстановления в правах РУСАДА

Спорт

Журналист написал о давлении по этому вопросу на руководство WADA со стороны мировой спортивной общественности

Берлин, 5 сентября 2018, 11:30 — REGNUM  Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скорее всего откажет в восстановлении статуса Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом немецкий журналист Хайо Зеппельт написал 5 сентября в своем Twitter.

По его словам, «весьма вероятно», что эксперты WADA в связи с невыполнением российской стороной требований не будут рекомендовать восстановить в правах РУСАДА. Кроме того, Зеппельт написал о давлении по этому вопросу на руководство WADA со стороны мировой спортивной общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что WADA разрешило Российскому антидопинговому агентству проводить обработку результатов по закрытой московской лаборатории.

Читайте также: WADA разрешило РУСАДА обрабатывать результаты московской лаборатории

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наступление на Россию под флагом «борьбы с допингом»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить