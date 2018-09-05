Среда, 5 Сентября 2018 года
12:32:39 МСК

Победителем первенства мира по пауэрлифтингу стала спортсменка из Хакасии

Спорт

Даниела Колесник успешно выступила в весовой категории до 57 кг

Победителем первенства мира по пауэрлифтингу стала спортсменка из Хакасии
Иллюстрация: R-19.ru
Даниела Колесник

Кейптаун, 5 сентября 2018, 11:03 — REGNUM  Хакасская спортсменка Даниела Колесник — воспитанница тренера Анатолия Карабонцева — стала победителем первенства мира по пауэрлифтингу. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 сентября, в министерстве спорта Хакасии.

Первенство мира по пауэрлифтингу (троеборье) проходит со 2 по 9 сентября в Потчефструме (ЮАР). Колесник выступила в весовой категории до 57 кг и стала победительницей первенства мира в сумме (512,5 кг). Она завоевала медали в нескольких упражнениях: присед (185 кг) — «бронза», жим лежа (147,5 кг) — «золото», тяга (180 кг) — «серебро».

Ближайшую соперницу — Наталию Гаргуновскую (Украина) — хакасская спортсменка обогнала на 30 кг. Третье место заняла Лорен Лент (США).

Напомним, в мае 2018 года Даниеле Колесник было присвоено звание мастера спорта России международного класса по пауэрлифтингу.

Читайте ранее в этом сюжете: Хакасская спортсменка стала рекордсменкой мира по жиму лежа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Тяжелая атлетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить