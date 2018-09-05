Победителем первенства мира по пауэрлифтингу стала спортсменка из Хакасии

Кейптаун, , 11:03 — REGNUM Хакасская спортсменка Даниела Колесник — воспитанница тренера Анатолия Карабонцева — стала победителем первенства мира по пауэрлифтингу. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 сентября, в министерстве спорта Хакасии.

Первенство мира по пауэрлифтингу (троеборье) проходит со 2 по 9 сентября в Потчефструме (ЮАР). Колесник выступила в весовой категории до 57 кг и стала победительницей первенства мира в сумме (512,5 кг). Она завоевала медали в нескольких упражнениях: присед (185 кг) — «бронза», жим лежа (147,5 кг) — «золото», тяга (180 кг) — «серебро».

Ближайшую соперницу — Наталию Гаргуновскую (Украина) — хакасская спортсменка обогнала на 30 кг. Третье место заняла Лорен Лент (США).

Напомним, в мае 2018 года Даниеле Колесник было присвоено звание мастера спорта России международного класса по пауэрлифтингу.

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