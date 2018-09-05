Советник губернатора Югры: «Все мои медали чистые!»

Ханты-Мансийск, , 10:37 — REGNUM Биатлонистка Светлана Слепцова, которая является советником губернатора ХМАО по развитию спорта, заявила, что за всю свою спортивную карьеру не употребляла допинг.

По её словам, Международный союз биатлонистов (IBU) безосновательно обвиняет её в нарушении антидопинговых правил.

Свою позицию Светлана Слепцова высказала на странице в социальной сети.

«Никто не знает, в чем меня обвиняют, у меня нет положительных проб ! И никогда не было! Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые!» — пишет Слепцова.

Светлана Слепцова также сообщила, что обвиняемых российских биатлонистов предупредили про неразглашение подробностей, так как им предстоит защищать свою честь в судах.

«Но эти обвинения смешны! Все «доказательства «нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях г-на Родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет. Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой. У них тогда были шансы исполнить мечту жизни. Теперь вот вспомнили про нас», — с горечью пишет нынешний советник губернатора ХМАО.

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Напомним, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова покинула большой спорт в связи с рождением ребёнка и после декретного отпуска вернётся на должность советника главы Югры по развитию спорта, которую она занимает с 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2018 года в адрес четверых российских спортсменов были выдвинуты обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил. Речь идёт об Александре Печёнкине, Александре Чернышове, Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове.

Поступившая информация в настоящее время тщательно проверяется, сообщает Союз биатлонистов России.

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