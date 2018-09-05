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Йоахим Лёв ввёл комендантский час для футболистов сборной Германии

Спорт

Лёв ужесточил распорядок дня

Берлин, 5 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ввёл в команде комендантский час. Об этом 5 сентября сообщает Sport Bild.

Отмечается, что Лёв ужесточил распорядок дня для игроков сборной Германии. В частности, футболисты обязаны в полночь вернуться в отель и разойтись по номерам. Кроме того, игрокам запрещено находиться в барах отеля.

Напомним, Лёв является главным тренером сборной Германии с 2006 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году, а также была бронзовым призёром ЧМ-2010 и серебряным призёром чемпионата Европы — 2008.

На чемпионате мира в России сборная Германии не смогла выйти из группы, заняв четвёртое место в квартете с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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