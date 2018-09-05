Российская метательница копья получила четырехлетнюю дисквалификацию

Москва, , 09:59 — REGNUM Российская метательница копья Мария Абакумова получила дисквалификацию на четыре года. Об этом 5 сентября сообщает «Р-спорт» со ссылкой на организацию по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Абакумову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Это произошло после перепроверки проб с Олимпиады-2008 и чемпионата мира 2011 года.

Результаты спортсменки аннулированы с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года. Срок дисквалификации начинается с 18 мая 2016 года.

Напомним, 21 августа 2008 года Абакумова выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. А в 2011 году стала чемпионкой мира в Тэгу.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Абакумову серебра Олимпиады Спортсменка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но её апелляция была отклонена.