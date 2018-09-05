В пробах медалистки ОИ-2008 Татьяны Лебедевой нашли допинг

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Член сборной России по легкой атлетике на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, прыгунья в длину Татьяна Лебедева понесла наказание в виде двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный Twitter организации, созданной для борьбы с допингом в легкой атлетике — Athletics Integrity Unit (AIU).

«Лебедева приняла наказание в связи с тем, что в ее пробах, собранных во время Пекинских Олимпийских игр в ходе перепроверок было найдено запрещенное вещество», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/AIU_Athletics/status/1037211544973651968

Отмечается, что все результаты Лебедевой с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года аннулированы. Дисквалификация прыгуньи в длину отсчитывается с 12 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Кристиан Шенк в своей автобиографии признался в употреблении запрещенных стимуляторов.

Читайте также: Чемпион ОИ-1988 Кристиан Шенк: «Я сознательно употреблял допинг»