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В пробах медалистки ОИ-2008 Татьяны Лебедевой нашли допинг

Спорт

Все результаты спортсменки с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года были аннулированы

Вашингтон, 5 сентября 2018, 09:49 — REGNUM  Член сборной России по легкой атлетике на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, прыгунья в длину Татьяна Лебедева понесла наказание в виде двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный Twitter организации, созданной для борьбы с допингом в легкой атлетике — Athletics Integrity Unit (AIU).

«Лебедева приняла наказание в связи с тем, что в ее пробах, собранных во время Пекинских Олимпийских игр в ходе перепроверок было найдено запрещенное вещество», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/AIU_Athletics/status/1037211544973651968

Отмечается, что все результаты Лебедевой с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года аннулированы. Дисквалификация прыгуньи в длину отсчитывается с 12 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Кристиан Шенк в своей автобиографии признался в употреблении запрещенных стимуляторов.

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