Глава Футбольной ассоциации Исландии о ЧМ-2018: «Все прошло очень хорошо»

Рейкьявик, , 09:13 — REGNUM Чемпионат мира (ЧМ) по футболу, прошедший в 2018 г. на территории Российской Федерации, вошел в «историю своим размахом и организацией». Об этом заявил глава Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон в интервью РИА Новости.

«Все прошло (в РФ) очень хорошо», — сказал Бергссон.

По его словам, Россия провела фантастический турнир, который было приятно видеть «своими глазами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи ЧМ-2018 проходили в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля.

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