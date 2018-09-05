Глава Футбольной ассоциации Исландии: «Наши игроки ценятся»

Рейкьявик, , 08:54 — REGNUM Исландские футболисты, которые подписали контракты с выступающими в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) клубами, будут становиться еще сильнее. Об этом заявил глава Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон в интервью РИА Новости.

«Наши игроки ценятся за их волевые качества, — сказал Бергссон. — … В России они будут становиться еще сильнее».

По его словам, в Футбольной ассоциации Исландии довольны тем, что кандидаты в национальную сборную страны будут выступать в «сильном чемпионате».

Напомним, за российские клубы выступают сразу несколько исландских футболистов. Так, цвета московского ЦСКА защищают защитник Хёрдур Магнуссон и хавбек Арнор Сигурдссон, а за «Ростов» выступают защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон.

Читайте также: Главный тренер сборной Колумбии покинул свой пост