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Глава Футбольной ассоциации Исландии: «Наши игроки ценятся»

Спорт

В Футбольной ассоциации Исландии довольны тем, что кандидаты в национальную сборную страны будут выступать в «сильном чемпионате»

Рейкьявик, 5 сентября 2018, 08:54 — REGNUM  Исландские футболисты, которые подписали контракты с выступающими в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) клубами, будут становиться еще сильнее. Об этом заявил глава Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон в интервью РИА Новости.

«Наши игроки ценятся за их волевые качества, — сказал Бергссон. — … В России они будут становиться еще сильнее».

По его словам, в Футбольной ассоциации Исландии довольны тем, что кандидаты в национальную сборную страны будут выступать в «сильном чемпионате».

Напомним, за российские клубы выступают сразу несколько исландских футболистов. Так, цвета московского ЦСКА защищают защитник Хёрдур Магнуссон и хавбек Арнор Сигурдссон, а за «Ростов» выступают защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон.

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