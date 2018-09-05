Блэйк Уилер подписал новый выгодный контракт с амбициозным «Виннипег Джетс»

Виннипег, Канада, , 08:45 — REGNUM Во вторник ночью 4 сентября лидер «Виннипег Джетс» и один из лучших форвардов лиги последних лет Блэйк Уилер подписал пятилетний контракт с «истребителями» на общую сумму в 41,25 миллионов долларов США, информирует официальный инсайдер НХЛ.

Новый контракт 32-летнего игрока будет действовать со следующего сезона и ежегодный оклад вингера составит внушительные 8,25 миллиона долларов, что сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом «Виннипег Джетс».

Нынешнее соглашение Уилера было подписано ещё в конце июля 2013 года и будет действовать до конца следующего сезона, после чего в силу войдёт новый контракт игрока до окончания сезона 2023−2024 годов. В 2013 году Блэйк Уилер заключил соглашение на общую сумму в 33,65 миллиона долларов.

Прошедший сезон стал для Уилера самым результативным в карьере. Целых 91 (23+68) очко были записаны на счет игрока за все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ. По итогу сезона он стал девятым в лиге по количеству набранных очков, а 68 голевых передач позволили ему наравне с Клодом Жиру стать лучшим ассистентом лиги, но центрфоварду из «Флайерз» всё же повезло больше — 102 очка тому подтверждение. В плей-офф результаты форварда достойны похвал. Предыдущие попытки игрока добиться успеха в плей-офф Кубка Стэнли заканчивались неудачей и тусклой игрой на льду, но этот год стал совсем другим. Капитан «Джетс» Блэйк Уилер добился со своей командой выхода в финал западной конференции, что стало наилучшим результатам клуба в истории, а сам игрок набрал 21 (3+18) очко в 17 играх плей-офф.

Напомним, что Блэйк Уилер был выбран «Финикс Койотис» под общим 5-м номером на драфте 2004 года и с того момента провёл в лиге 778 игр, набрав 605 (222+383) очков в играх за «Бостон Брюинз», «Атланта Трэшерз» и «Виннипег Джетс».