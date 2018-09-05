Москва, , 08:39 — REGNUM Московский «Локомотив» определился с заявкой на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Об том сообщается на сайте УЕФА.

В основной список вошли вратари Гилерме, Коченков и Медведев, защитники Идову, Кверквелия, Хёведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг.

В линии полузащиты заявлены Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Денисов, Игнатьев, Коломейцев, Крыховяк, Рыбусь, Тарасов, Фарфан, Фернандеш, Баринов.

В линии нападения будут играть Смолов, Эдер и Жемалетдинов.

В список запасных попали защитник Лысов, а также полузащитники Вульфов, Галанин, Дорофеев, Куликов, Рыбчинский и Тугарев.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем».

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