Дидье Дрогба вернулся в «Челси» в новой должности

Лондон, , 08:13 — REGNUM Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба вернулся в клуб в новой должности. Теперь он будет послом титульного спонсора клуба. Об этом Дрогба написал на своей странице в Twitter.

«Горжусь тем, что снова работаю в «Челси». В качестве посла компании Yokohama», — написал Дрогба.

https://twitter.com/didierdrogba/status/1037030013533446144

Напомним, Дрогба выступал в составе «Челси» с 2004 по 2012 год, а также с 2014 по 2015 год. Всего на его счету 381 матч за клуб, в которых он забил забил 164 гола и отдал 86 голевых передач.

В составе лондонского клуба Дрогба стал четырёхкратным чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.