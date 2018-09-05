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Главный тренер сборной Колумбии покинул свой пост

Спорт

Решение о том, кто заменит Пекермана, пока не принято

Богота, 5 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  Главный тренер сборной Колумбии по футболу Хосе Пекерман покинул свой пост. Об этом сообщает Reuters.

О решении объявила Колумбийская федерация футбола. Президент организации Рамон Хесурун заявил, что решение о том, кто заменит Пекермана, пока не принято.

Напомним, Пекерман был главным тренером сборной Колумбии с 2012 года. Под его руководством команда на чемпионате мира в России дошла до 1/8 финала, где по пенальти уступила англичанам.

Ранее сообщалось, что национальную команду Колумбии может возглавить бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Читайте ранее в этом сюжете: Гус Хиддинк может стать главным тренером сборной Колумбии

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Футбол
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