Главный тренер сборной Колумбии покинул свой пост

Богота, , 08:01 — REGNUM Главный тренер сборной Колумбии по футболу Хосе Пекерман покинул свой пост. Об этом сообщает Reuters.

О решении объявила Колумбийская федерация футбола. Президент организации Рамон Хесурун заявил, что решение о том, кто заменит Пекермана, пока не принято.

Напомним, Пекерман был главным тренером сборной Колумбии с 2012 года. Под его руководством команда на чемпионате мира в России дошла до 1/8 финала, где по пенальти уступила англичанам.

Ранее сообщалось, что национальную команду Колумбии может возглавить бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

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