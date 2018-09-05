Каррера: полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио стала самой сильной в РПЛ

Москва, , 07:33 — REGNUM Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что после перехода Клаудио Маркизио в «Зенит» полузащита санкт-петербургского клуба стала самой сильной в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом 5 сентября сообщает «Спорт-экспресс».

"Уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес — Кузяев — Маркизио — самая сильная в Премьер-Лиге», — сказал Каррера.

По его словам, покупка Маркизио ещё больше усилит «Зенит». Итальянский полузащитник может стать лучшим футболистом РПЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября «Зенит» объявил о подписании контракта с Маркизио. Соглашение рассчитано на два года, в новом клубе игрок будет выступать под 10-м номером.

Напомним, Маркизио является воспитанником «Ювентуса». Он играл в клубе с 2006 года и стал семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии.

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