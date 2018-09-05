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УЕФА может пересмотреть правило «выездного гола» в еврокубках

Спорт

Правило может быть пересмотрено по просьбе главных тренеров ведущих европейских клубов

Ньон, Швейцария, 5 сентября 2018, 07:19 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может пересмотреть правило «выездного гола» в еврокубках. Об этом заявил заместитель генсекретаря организации Джорджо Маркетти, сообщает Reuters.

Правило может быть пересмотрено по просьбе главных тренеров ведущих европейских футбольных клубов. Ежегодная встреча тренеров прошла в Ньоне. На ней присутствовали Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Карло Анчелотти («Наполи»), Хулен Лопетеги («Реал»), Унаи Эмери («Арсенал»), Томас Тухель (ПСЖ) и другие.

«Тренеры считают, что правило должно быть пересмотрено. По их мнению, ситуация в футболе изменилась, и теперь значимость мячей, забитых на чужом поле, уменьшилась по сравнению с временами, когда правило вводилось», — сказал Маркетти.

Напомним, правило «выездного гола» подразумевает, что при равном счёте по итогам двухматчевого противостояния в следующий этап выходит команда, забившая больше голов на выезде. Правило было введено в 1965 году.

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Еврокубки УЕФА
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