«Авангард» разгромил «Динамо» в матче КХЛ

Москва, , 06:59 — REGNUM Омский «Авангард» одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Авангарда» отличились Кирилл Петров, Ансель Галимов, Никита Пивцакин, Артём Манукян и Сергей Широков. Единственную шайбу в составе «Динамо» забросил Андрей Алексеев.

В следующем матче «Авангард» сыграет на выезде с «Северсталью». А «Динамо» на своём льду примет «Сибирь».

«Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2).

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