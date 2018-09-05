Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open

Нью-Йорк, США, , 06:29 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 25 минут, завершился со счётом 6:4, 6:3.

Уильямс 12 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Плишковой три ошибки на подаче и два реализованных брейка.

В полуфинале Уильямс встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севатовой, которая обыграла прошлогоднюю чемпионку US Open Слоан Стивенс.

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