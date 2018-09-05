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Чемпионка US Open-2017 не смогла защитить титул

Спорт

Стивенс выбыла с нынешнего розыгрыша, проиграв Анастасии Севастовой в четвертьфинале

Чемпионка US Open-2017 не смогла защитить титул
Carine06
Слоан Стивенс

Нью-Йорк, США, 5 сентября 2018, 06:18 — REGNUM  Победительница Открытого чемпионата США 2017 года, американка Слоан Стивенс, выбыла с нынешнего розыгрыша турнира. В четвертьфинале она проиграла латвийской теннисистке Анастасии Севастовой.

Матч, продолжавшийся 1 час 23 минуты, завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Севастовой.

Стивенс допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Севастовой два эйса, одна ошибка на подаче и 5 из 8 реализованных брейков.

В полуфинале Севастова встретится с американкой Сереной Уильямс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова проиграла представительнице Испании Карле Суарес-Наварро в четвёртом круге US Open со счётом 4:6, 3:6.

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