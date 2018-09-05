Роналду угрожает засудить телекомпанию за репортаж о его девушке

Турин, Италия, , 06:01 — REGNUM Португальский футболист Криштиану Роналду намеревается подать в суд на телекомпанию, которая ранее показала репортаж о его девушке Джорджине Родригес, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что на телеканале Telecinco вышел репортаж о том, что из-за отношений с футболистом его девушка перестала общаться со своими родными и близкими. В частности, она перестала навещать свою 82-летнюю бабушку и отца, проживающего в Аргентине, который перенес инсульт.

После этого Роналду возмутился и распорядился отправить письмо в телекомпанию с требованиями запретить показ сюжетов на тему его возлюбленной. В случае отказа футболист угрожает компании судебным иском.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле португальский нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий за итальянский футбольный клуб «Ювентус», выплатил большую часть долга испанским налоговым органам. Ранее футболиста обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В частности, Роналду не выплатил налоги с доходов от имиджевых прав за период с 2011 по 2014 год.

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