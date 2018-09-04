Среда, 5 Сентября 2018 года
00:17:45 МСК

Минспорт предлагает увеличить олимпийские стипендии на 60%

Спорт

Выплаты спортсменам могут проиндексировать на величину инфляции за период с 2011 года

Минспорт предлагает увеличить олимпийские стипендии на 60%
Paul Hudson
Олимпийские медали

Москва, 4 сентября 2018, 23:42 — REGNUM  Министерство спорта России предлагает повысить размер президентских стипендий, выплачиваемых спортсменам и тренерам по видам спорта из программ Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр. Проект соответствующих изменений в указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время размер стипендии президента России указанным категориям спортсменов и тренеров составляет 32 тысячи рублей. Всего ежемесячно выплачивается порядка трёх тысяч таких стипендий.

Действующий размер выплат был установлен ещё в 2011 году. В этой связи Минспорт предлагает проиндексировать стипендии на величину инфляции за минувшие годы и увеличить их до 52 тысяч рублей, то есть более чем на 60%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Олимпийские игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить