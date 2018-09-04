Минспорт предлагает увеличить олимпийские стипендии на 60%

Москва, , 23:42 — REGNUM Министерство спорта России предлагает повысить размер президентских стипендий, выплачиваемых спортсменам и тренерам по видам спорта из программ Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр. Проект соответствующих изменений в указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время размер стипендии президента России указанным категориям спортсменов и тренеров составляет 32 тысячи рублей. Всего ежемесячно выплачивается порядка трёх тысяч таких стипендий.

Действующий размер выплат был установлен ещё в 2011 году. В этой связи Минспорт предлагает проиндексировать стипендии на величину инфляции за минувшие годы и увеличить их до 52 тысяч рублей, то есть более чем на 60%.