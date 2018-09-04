Казахстанские борцы завоевали два золота на Всемирных играх кочевников

Астана, , 21:16 — REGNUM По итогам второго дня Всемирных игр кочевников в Киргизии сборная Казахстана завоевала 32 медали, в том числе 9 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых, сообщили 4 сентября в пресс-службе комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта республики.

4 сентября две золотые медали сборной принесли Абилкайыр Мауленин (до 70 кг) и Ерсултан Музафаров (до 90 кг) в соревнованиях по казахской борьбе. В мас-рестлинге казахстанцы завоевали 4 бронзовые и 1 серебряную медаль.

Отметим, по итогам 4 сентября в общем медальном зачете III Всемирных игр кочевников первое место занимает сборная Киргизии, на счету которой 43 медали, в том числе 15 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.