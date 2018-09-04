Вторник, 4 Сентября 2018 года
17:43:42 МСК

В Узбекистане призерам Азиатских игр выделили более $400 тыс

Спорт

Победители Азиады получат по $15 тыс

Ташкент, 4 сентября 2018, 16:25 — REGNUM  Спортсменам Узбекистана, занявшим призовые места на Азиатских играх, выделили $437 тыс., сообщает 4 сентября издание Kun. uz со ссылкой на президента Национального олимпийского комитета Умида Ахмаджонова.

Обладатели золотых медалей получат по $5 тыс., серебряных — $3 тыс., бронзовых — $2 тыс. Кроме того, победители Азиады также получат по $10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатские игры в Индонезии стали самыми успешными для сборной Узбекистана, которая заняла пятое место. Спортсмены завоевали 70 медалей.

Читайте ранее в этом сюжете: Азиатские игры-2018: в Узбекистане спортсменов встретили как героев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
XVIII Азиатские игры-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить