В Узбекистане призерам Азиатских игр выделили более $400 тыс

Ташкент, , 16:25 — REGNUM Спортсменам Узбекистана, занявшим призовые места на Азиатских играх, выделили $437 тыс., сообщает 4 сентября издание Kun. uz со ссылкой на президента Национального олимпийского комитета Умида Ахмаджонова.

Обладатели золотых медалей получат по $5 тыс., серебряных — $3 тыс., бронзовых — $2 тыс. Кроме того, победители Азиады также получат по $10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатские игры в Индонезии стали самыми успешными для сборной Узбекистана, которая заняла пятое место. Спортсмены завоевали 70 медалей.

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