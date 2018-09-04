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Моуринью получил условный срок за неуплату налогов в Испании

Спорт

Суд Испании приговорил Моуринью к одному году тюремного заключения условно

Моуринью получил условный срок за неуплату налогов в Испании
Steindy
Жозе Моуринью

Мадрид, 4 сентября 2018, 15:50 — REGNUM  Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил условный срок за неуплату налогов в Испании. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что суд Испании приговорил португальского тренера к одному году тюремного заключения условно. Тренер должен заплатить штраф, после чего его дело будет закрыто.

Напомним, когда Моуринью возглавлял мадридский «Реал», он не заплатил €3,3 млн налогов с доходов, которые получил от использования имиджа. Нарушение имело место в период с 2010 по 2013 год.

Ранее Моуринью опровергал подобные обвинения и даже публиковал скан документа, который подтверждающий соблюдение налоговых обязательств.

Читайте ранее в этом сюжете: Жозе Моуринью обвинили в неуплате налогов

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