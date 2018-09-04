«Барселона» проведёт один из матчей чемпионата Испании в США

Барселона, Испания, , 15:29 — REGNUM «Барселона» проведёт матч 21-го тура чемпионата Испании с «Жироной» в США. Об этом сообщает Sport.es.

По данным издания, матч запланирован на 27 января в Майами. «Жирона», для которой эта игра должна стать домашней, раздумывает над условиями посещения матча болельщиками.

Предполагается, что для владельцев абонементов будет предоставлено 1,5 тыс. бесплатных билетов на самолёт. Тем, кто не захочет отправляться в Майами, клуб предоставит билеты на гостевой матч с «Барселоной» в первом круге чемпионата.

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