В РУСАДА отметили рост нарушений в РФ антидопинговых правил

Москва, , 15:02 — REGNUM Сотрудники Российского антидопингового агентства РУСАДА за восемь месяцев 2018 года зафиксировали более ста нарушений антидопинговых правил. Об этом 4 сентября сообщил журналистам директор агентства Юрий Ганус.

По словам главы РУСАДА, если в 2017 году было зафиксировано всего 59 нарушений антидопингового законодательства при 170 нарушениях прав доступности спортсменов для допинг-контроля, то в 2018 году таких нарушений уже 113 при более чем 200 нарушениях прав доступности.

«Нас настораживает данная ситуация», — подчеркнул Ганус.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация рассчитывает как можно быстрее получить ответ российской стороны на предложения по восстановлению РУСАДА.

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