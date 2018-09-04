WADA разрешило РУСАДА обрабатывать результаты московской лаборатории

Москва, , 15:00 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) проводить обработку результатов по закрытой московской лаборатории. Об этом сообщил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, 4 сентября сообщает «Р-спорт».

"С WADA выстроены рабочие и доверительные отношения. Причем уровень отношений таков, что в отношении второго пункта дорожной карты — с доступом в московскую лабораторию — WADA в настоящее время доверяет РУСАДА проводить обработку результатов по закрытой лаборатории», — сказал Ганус.

Напомним, РУСАДА с 2015 года считается не имеющей полноценного членства в WADA. Причиной этого стало расследование комиссии во главе с Маклареном, которая потребовала признать наличие в России государственной системы поддержки допинга.

На сегодняшний день осталось два невыполненных пункта для восстановления РУСАДА. Это признание выводов доклада комиссии Макларена, а также получение WADA доступа к допинг-пробам, которые хранятся в московской лаборатории.

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