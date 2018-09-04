Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира 2018 года

Абу-Даби, , 13:35 — REGNUM Прошла жеребьёвка клубного чемпионата мира, который состоится в декабре 2018 года. Об этом сообщает Goal.

В турнире примет участие мадридский «Реал», который является победителем европейской Лиги чемпионов, а также победители других континентальных соревнований.

«Реал» в полуфинале турнира сыграет с победителем матча между клубом, который в этом году выиграет азиатскую Лигу чемпионов, и мексиканским клубом «Гвадалахара».

Кроме того, в турнире примут участие победитель африканской Лиги чемпионов, а также новозеландский клуб «Тим Веллингтон» и «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов. Турнир пройдёт в декабре 2018 года в ОАЭ.

Отметим, что «Реал» является победителем клубного чемпионата мира последних двух лет. «Сливочные» побеждали в 2016 и 2017 годах.