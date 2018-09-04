Сербский форвард Ожегович пополнил ряды тульского «Арсенала»

Тула, , 12:57 — REGNUM Тульский «Арсенал» объявил о переходе сербского нападающего Огнена Ожеговича из белградского «Партизана». Об этом 4 сентября сообщается на сайте клуба.

Ожегович пополнит ряды «Арсенала» на правах аренды. В составе команды он будет выступать под 45-м номером.

Отметим, что 24-летний форвард является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Он выступал за несколько клубов в Сербии, а также в Китае.

С 2017 года Ожегович играл за «Партизан». В прошлом сезоне Лиги Европы он забивал голы в матчах с киевским «Динамо» и «Янг Бойз».

Кроме того, в составе молодёжной сборной Сербии (U19) Ожегович стал победителем первенства Европы.

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