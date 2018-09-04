Российские спортсменки взяли бронзу на ЧМ по стрельбе

Сеул, , 12:39 — REGNUM Российские стрелки Виталина Бацарашкина, Маргарита Ломова и Светлана Медведева заняли третье место в командном турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Российские спортсменки взяли бронзу, набрав 1720 баллов. На втором месте оказались представительницы Южной Кореи — 1734. Золото выиграли спортсменки из Китая — 1739.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина завоевали золото в состязании по стрельбе из пневматического пистолета.

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