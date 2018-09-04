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Путин поздравил «золотой дуэт» российских стрелков на ЧМ в Чханвоне

Спорт

Спортсменами удалось «максимально собраться, проявить командную сплоченность и мастерство»

Путин поздравил «золотой дуэт» российских стрелков на ЧМ в Чханвоне
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 4 сентября 2018, 12:08 — REGNUM  Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов, завоевавшие «золото» Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе 2018 года в южнокорейском Чханвоне, выступили «триумфально». Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, текст которой опубликовала 4 сентября пресс-служба Кремля.

В своем поздравлении российский лидер отметил, что в соревнованиях по стрельбе с дистанции 10 м в миксте «спортивный дуэт блестяще справился с поставленными задачами». Также Владимир Путин подчеркнул, что российским стрелкам удалось «максимально собраться, проявить командную сплоченность и мастерство».

Как сообщало ИА REGNUM, Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали первое место в стрельбе с 10 м из пневматического пистолета в миксте, набрав 488,1 очка. Российские спортсмены завоевали вторую путевку на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Ранее Анастасия Галашина и Владимир Масленников, ставшие бронзовыми призерами по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте получили первую олимпийскую лицензию.

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Пулевая стрельба
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