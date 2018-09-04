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Международный союз биатлонистов заподозрил Устюгова в употреблении допинга

Спорт

«Обвинения смешные»

Москва, 4 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  Международный союз биатлонистов (IBU) заподозрил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил сам спортсмен, текст заявления которого поступил в распоряжение РИА Новости.

«Обвинения смешные, — отметил Устюгов. — … Все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова (экс-сотрудник Московской антидопинговой лабораторией Григорий Родченков)».

По его словам, он намерен защищать свое имя, так как за всю спортивную карьеру его допинг-пробы были отрицательными.

Как передавало ИА REGNUM, ранее информатор WADA Григорий Родченков заявил, что в России якобы существовала «государственная допинговая система», однако никаких внятных доказательств он так и не привел.

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Допинговые скандалы
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