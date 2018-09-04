«Рома» может пригласить Монтеллу или Конте вместо ди Франческо

Рим, , 10:30 — REGNUM «Рома» рассматривает возможность приглашения Винченцо Монтеллы и Антонио Конте на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, «Рома» может уволить Эусебио ди Франческо, под руководством которого команда показала худший старт в чемпионате Италии за последние шесть лет.

На данный момент «Рома» занимают шестое место в турнирной таблице после трёх туров. В активе команды четыре очка.

Напомним, ди Франческо возглавил «Рому» летом 2017 года. Под его руководством команда показала лучшего результата в Лиге чемпионов за последние 34 года, дойдя до полуфинала турнира.

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