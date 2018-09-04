Назван самый высокооплачиваемый игрок Российской премьер-лиги

Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Бывший полузащитник итальянского «Ювентуса» и новичок санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает 4 сентября «Спорт-Экспресс».

По данным издания, годовой доход 32-летнего футболиста составит порядка 6 млн евро. Контракт рассчитан на два года, выступать центральный полузащитник будет под десятым номером.

Напомним, «Зенит» объявил о подписании контракта с Маркизио 3 сентября. В клуб футболист пришел в качестве свободного агента. Помимо «Зенита», на игрока претендовали «Спортинг», «Монако» и ПСЖ.

Маркизио является воспитанником «Ювентуса», в системе клуба он провел 25 лет. В составе «старой синьоры» игрок стал семикратным чемпионом Италии и четырехкратным обладателем Кубка Италии. За итальянскую сборную Маркизио сыграл 55 матчей, забив пять голов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-полузащитник «Ювентуса» Маркизио стал игроком «Зенита»