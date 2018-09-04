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Назван самый высокооплачиваемый игрок Российской премьер-лиги

Спорт

Годовой доход новичка «Зенита» Клаудио Маркизио составит порядка 6 млн евро

Назван самый высокооплачиваемый игрок Российской премьер-лиги
Иллюстрация: Football.ua
Клаудио Маркизио

Санкт-Петербург, 4 сентября 2018, 10:11 — REGNUM  Бывший полузащитник итальянского «Ювентуса» и новичок санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио стал самым высокооплачиваемым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает 4 сентября «Спорт-Экспресс».

По данным издания, годовой доход 32-летнего футболиста составит порядка 6 млн евро. Контракт рассчитан на два года, выступать центральный полузащитник будет под десятым номером.

Напомним, «Зенит» объявил о подписании контракта с Маркизио 3 сентября. В клуб футболист пришел в качестве свободного агента. Помимо «Зенита», на игрока претендовали «Спортинг», «Монако» и ПСЖ.

Маркизио является воспитанником «Ювентуса», в системе клуба он провел 25 лет. В составе «старой синьоры» игрок стал семикратным чемпионом Италии и четырехкратным обладателем Кубка Италии. За итальянскую сборную Маркизио сыграл 55 матчей, забив пять голов.

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