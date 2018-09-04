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Стерлинг покинул расположение сборной Англии из-за проблем со спиной

Спорт

Он не сможет сыграть в матчах с Испанией и Швейцарией

Лондон, 4 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, Стерлинг испытывает проблемы со спиной. Поэтому он не сможет сыграть в составе национальной сборной в предстоящих матчах.

Отметим, что 8 сентября сборная Англии сыграет с Испанией в рамках Лиги наций. А также 11 сентября проведёт товарищеский матч со сборной Швейцарии.

На чемпионате мира-2018 Стерлинг в составе сборной Англии принял участие в шести матчах, отметившись результативной передачей.

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