Стерлинг покинул расположение сборной Англии из-за проблем со спиной

Лондон, , 10:02 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, Стерлинг испытывает проблемы со спиной. Поэтому он не сможет сыграть в составе национальной сборной в предстоящих матчах.

Отметим, что 8 сентября сборная Англии сыграет с Испанией в рамках Лиги наций. А также 11 сентября проведёт товарищеский матч со сборной Швейцарии.

На чемпионате мира-2018 Стерлинг в составе сборной Англии принял участие в шести матчах, отметившись результативной передачей.