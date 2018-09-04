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Федерер сенсационно выбыл с US Open, проиграв 55-й ракетке мира

Спорт

Встреча с Миллманом завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7)

Нью-Йорк, США, 4 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер сенсационно проиграл австралийцу Джону Миллману в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 34 минуты, завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).

Отметим, что Миллман на сегодняшний день занимает 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Федерер является второй ракеткой мира.

В четвертьфинале турнира Миллман встретится с сербким теннисистом Новаком Джоковичем.

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