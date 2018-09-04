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Великобритания и Ирландия могут подать заявку на проведение ЧМ-2030

Спорт

Такая возможность рассматривается

Лондон, 4 сентября 2018, 09:11 — REGNUM  Совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года могут подать Великобритания и Ирландия. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что на данный момент не было официального обращения по данному поводу в Футбольную ассоциацию Ирландии (FAI), однако такая возможность рассматривается.

Напомним, с 2026 года число участников чемпионата мира будет увеличено с 32 до 48. В 2026 году мундиаль пройдёт трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Англия один раз принимала чемпионат мира— в 1966 году. И тогда же единственный раз стала чемпионом мира. В 1996 году в Англии проходил чемпионат Европы.

Предполагается, что на проведение чемпионата мира — 2030 также будет претендовать совместная заявка Аргентины, Уругвая и Парагвая.

Читайте ранее в этом сюжете: Англия может подать заявку на проведение ЧМ по футболу 2030 года

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