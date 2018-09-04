Терри может вернуться в «Астон Виллу» по просьбе главного тренера

Бирмингем, Великобритания, , 08:58 — REGNUM Бывший защитник сборной Англии Джон Терри может вернуться в «Астон Виллу». Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, Терри, покинувший «Астон Виллу» в мае текущего года, может вернуться в клуб по просьбе главного тренера Стива Брюса. Срок контракта составит один год.

Напомним, Терри провёл большую часть карьеры в лондонском «Челси». В сезоне 2017/18 он выступал за «Астон Виллу», в составе которой сыграл в 36 матчах, забил гол и отметился результативной передачей.

В прошлом сезоне команда вместе с Терри дошла до финала плей-офф Чемпионшипа за право участвовать в АПЛ в следующем сезоне, но проиграла «Фулхэму» со счётом 0:1.

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