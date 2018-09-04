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Экс-наставник сборной Мексики возглавил команду Парагвая

Спорт

Хуан Карлос Осорио стал главным тренером сборной Парагвая

Асунсьон, 4 сентября 2018, 08:36 — REGNUM  Бывший наставник сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио стал главным тренером команды Парагвая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Парагвая.

Контракт рассчитан до 2022 года. Осорио будет работать с командой на Кубке Америки 2019 года и в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Отметим, что ранее сборную Парагвая тренировал Франсиско Арсе. Команда не смогла попасть на два последних чемпионата мира.

Напомним, Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира — 2018, где уступила Бразилии со счётом 0:2.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексиканская федерация футбола подтвердила уход главного тренера сборной

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