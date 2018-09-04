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Месси не вошёл в тройку лучших футболистов впервые за 12 лет

Спорт

В последний раз это было в 2006 году

Барселона, Испания, 4 сентября 2018, 08:14 — REGNUM  Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не вошёл в тройку футболистов, номинированных на звание «Игрок года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В тройку претендентов попали форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, полузащитник «Реала» Лука Модрич и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Для Месси непопадание в итоговый список премии «Игрок года» стало первым за 12 лет. В последний раз это было в 2006 году.

Отметим, что на странице «Барселоны» в Twitter написали, что Месси всё равно является лучшим игроком.

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