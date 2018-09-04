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СКА проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

Нижний Новгород, 4 сентября 2018, 07:46 — REGNUM  Санкт-петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Торпедо» отличились Роберт Саболич, Владимир Галузин, Антон Шенфельд и Денис Паршин. В составе СКА голы забили Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Виктор Тихонов.

В следующем матче СКА сыграет в Санкт-Петербурге против уфимского «Салавата Юлаева». А «Торпедо» на своём льду примет минское «Динамо».

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (0:2, 2:1, 2:0).

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