СКА проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Нижний Новгород, , 07:46 — REGNUM Санкт-петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Торпедо» отличились Роберт Саболич, Владимир Галузин, Антон Шенфельд и Денис Паршин. В составе СКА голы забили Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Виктор Тихонов.

В следующем матче СКА сыграет в Санкт-Петербурге против уфимского «Салавата Юлаева». А «Торпедо» на своём льду примет минское «Динамо».

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (0:2, 2:1, 2:0).

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