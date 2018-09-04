«Ак Барс» одержал первую победу в сезоне, обыграв минское «Динамо»

Казань, , 07:36 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Ак Барса» голы забили Пол Постма и Джастин Азеведо. Голкипер казанского клуба Александр Шарыченков, заменивший травмированного Эмиля Гарипова, отыграл на ноль.

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В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Казани против подмосковного «Витязя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкт-петербургский СКА победил «Ак Барс» в матче за Кубок Открытия со счётом 6:1.

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