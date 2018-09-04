Дзюба назначен капитаном сборной России по футболу

Москва, , 07:19 — REGNUM Нападающий сборной России Артём Дзюба будет капитаном команды в матчах с Турцией и Чехией. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Решение о назначении Дзюбы капитаном принял главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Ранее роль капитана исполнял вратарь Игорь Акинфеев, однако в сентябрьском сборе национальной команды не будет принимать участия.

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Как ранее сообщало, футболисты сборной России начали подготовку к матчам с Турцией и Чехией. Команда собралась на базе в Новогорске. Подготовка будет проходить с 3 по 5 сентября, после чего сборная отправится в Турцию.

Матч Турцией пройдёт 7 сентября в Трабзоне в рамках группового этапа Лиги наций. После этого в Ростове состоится товарищеская встреча с Чехией.

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