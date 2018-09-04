Вторник, 4 Сентября 2018 года
08:27:02 МСК

Чилич обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4

Нью-Йорк, США, 4 сентября 2018, 07:01 — REGNUM  Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 28 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

Чилич 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Гоффена четыре эйса, две ошибки на подаче и 2 из 7 брейков.

В четвертьфинале турнира Чилич встретится с представителем Японии Кеем Нисикори.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чилич обыграл в третьем круге австралийца Алекса Де Минаура со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Чилич победил Де Минаура и вышел в 1/8 US Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить