Чилич обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open

Нью-Йорк, США, , 07:01 — REGNUM Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 28 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

Чилич 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Гоффена четыре эйса, две ошибки на подаче и 2 из 7 брейков.

В четвертьфинале турнира Чилич встретится с представителем Японии Кеем Нисикори.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чилич обыграл в третьем круге австралийца Алекса Де Минаура со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

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