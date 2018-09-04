Джокович вышел в четвертьфинал US Open

Нью-Йорк, США, , 06:49 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Португалии Жоау Соузой в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа, завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк.

В четвертьфинале турнира Джокович встретится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и австралийцем Джоном Миллманом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

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