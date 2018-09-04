Шарапова выбыла с US Open, проиграв в четвёртом круге

Нью-Йорк, США, , 06:42 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Испании Карле Суарес-Наварро в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 33 минуты, завершился со счётом 4:6, 3:6.

Шарапова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Суарес-Наварро три ошибки на подаче и 6 из 8 реализованных брейков.

В четвертьфинале Суарес-Наварро встретится с американкой Мэдисон Кис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем круге Шарапова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко 6:3, 6:2.

Читайте также: Мария Шарапова уверенно вышла в четвёртый круг US Open