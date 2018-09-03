Южная Корея заняла 3 место на Азиатских играх

Джакарта, , 21:52 — REGNUM Победителями Азиатских игр стали китайские спортсмены, на втором месте расположились японцы, а за ними с 49 золотыми медалями следуют корейцы, для которых это худший результат за 24 года. С 1998 года корейская команда не опускалась ниже 2 места.

По сообщению южнокорейского информагентства YTN, кроме того, южнокорейские спортсмены не смогли одержать победу в традиционных видах спорта — тхэквондо и стрельбе из лука. Впрочем, поводом для радости стало «золото» в бейсболе и футболе, где в финале корейцы сошлись в борьбе со своим принципиальным соперником — сборной Японии.

Также на Азиатских играх выступала и объединённая команда Северной и Южной Кореи, которая смогла завоевать 1 «золото», 1 «серебро» и 2 «бронзы». Это стало яркой демонстрацией дружественных отношений между двумя корейскими государствами.