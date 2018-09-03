Понедельник, 3 Сентября 2018 года
23:03:24 МСК

Южная Корея заняла 3 место на Азиатских играх

Спорт

Сборная команда Южной Кореи замыкает тройку лидеров на Азиатских играх, завершившихся 2 сентября в Индонезии

Джакарта, 3 сентября 2018, 21:52 — REGNUM  Победителями Азиатских игр стали китайские спортсмены, на втором месте расположились японцы, а за ними с 49 золотыми медалями следуют корейцы, для которых это худший результат за 24 года. С 1998 года корейская команда не опускалась ниже 2 места.

По сообщению южнокорейского информагентства YTN, кроме того, южнокорейские спортсмены не смогли одержать победу в традиционных видах спорта — тхэквондо и стрельбе из лука. Впрочем, поводом для радости стало «золото» в бейсболе и футболе, где в финале корейцы сошлись в борьбе со своим принципиальным соперником — сборной Японии.

Также на Азиатских играх выступала и объединённая команда Северной и Южной Кореи, которая смогла завоевать 1 «золото», 1 «серебро» и 2 «бронзы». Это стало яркой демонстрацией дружественных отношений между двумя корейскими государствами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
XVIII Азиатские игры-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить