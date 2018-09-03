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Игры кочевников: сборная Казахстана по кокпару не вышла на поле

Спорт

Кокпару – это конноспортивная игра, в которой всадники борются за тушу козла. Основная цель – завладеть тушей и забросить её в ворота противника

Бишкек, 3 сентября 2018, 21:18 — REGNUM  На III Всемирных играх кочевников в Киргизии сборная Казахстана по кокпару не вышла на соревнования со сборной Красноярского края по неизвестным причинам, сообщает 3 сентября агентство «КазТАГ».

Дальнейшее участие казахстанской сборной по кокпару в соревнования оказалось под вопросом. Окончательное решение о возможности Казахстана продолжить игры в этом виде спорта будет принимать судейская коллегия.

В министерстве культуры и спорта Казахстана сообщили, что решение отказаться от борьбы никто не принимал и спортсмены продолжат соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Иссык-Кульской области Киргизии стартовали III Всемирные игры кочевников, в которых принимают участие 1556 спортсменов из 66 стран мира и 11 регионов России.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирные игры кочевников. Итоги первого дня состязаний

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Всемирные игры кочевников
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