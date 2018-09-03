Чемпионы против ограничений

Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Благотворительный фонд в поддержку спортсменов с инвалидностью «ТОЧКА ОПОРЫ» совместно с проектом «Meet for Charity» организует благотворительный аукцион по случаю своего 8-го дня рождения, который фонд отмечает 7 сентября. Лот — встреча с олимпийскими призерами по сноубордингу Аленой Заварзиной и Виком Уайлдом.

Начиная с 3 сентября 2018 года поклонники сноубординга смогут сделать ставку и выиграть персональную тренировку с самой яркой парой сноубордистов: двукратным Олимпийским чемпионом Виком Уайлдом и его очаровательной супругой бронзовой призеркой Олимпийских игр в Сочи Алёной Заварзиной. Как сообщает БФ «Точка опоры», лот будет открыт в течение недели.

Победитель получает возможность не только потренироваться в сноубординге с олимпийскими чемпионами, но и принять участие в благотворительной акции.

Встреча пройдет в рамках Meet For Charity: это аукцион, где лоты — встречи с успешными и знаменитыми представителями медиа, бизнеса, спорта, культуры и политики. Традиционо собранные по итогам аукциона средства направляются в благотворительные фонды. Алена и Вик, в свою очередь, поддерживают Спорт без границ.

Фонд существует ради тех, для кого физические ограничения не являются препятствием для занятий спортом. Ставка победителяаукциона станет пожертвованием на проект по сбору средств на сноуборды для спортсменов Сурдлимпийской команды Петербурга.

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