Всемирные игры кочевников. Итоги первого дня состязаний

Бишкек, , 17:38 — REGNUM В Иссык-Кульской области Киргизии стартовали III Всемирные игры кочевников, участие в которых принимают 1 556 спортсменов из 66 стран мира и 11 субъектов России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Атлеты состязаются в 37 видах спорта, таких как конные скачки, командные состязания на лошадях, национальные виды борьбы и иные виды единоборств, традиционные интеллектуальные игры, стрельба из лука и состязания по национальным видам охоты «Салбуурун». Призовой фонд Игр превышает 26,6 млн сомов (более 26,3 млн рублей).

В первый день соревнований разыграно три комплекта медалей в состязаниях по таджикской национальной борьбе «Гуштини милли камарбанди». В турнире участвовали 27 спортсменов из 11 стран.

По итогам схваток золотые медали завоевали Марлен Абдрасулов из Киргизии — в весовой категории до 68 килограмм, Артур Зулкарнаев из России — в весовой категории до 82 килограмм и Аннамурат Мурадов из Туркмении — в абсолютной весовой категории.

ИА REGNUM напоминает, что первые Всемирные игры кочевников прошли на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии в начале сентября 2014 года. В состязаниях приняли участие 771 человек из 19 стран. Было разыграно 30 комплектов медалей по 10 видам спорта. Общий призовой фонд составил 16 млн сомов (более 15,8 млн рублей по текущему курсу). В общекомандном зачете первое место заняла Киргизия, второе — Казахстан, а третье — Туркмения.

Вторые Игры кочевников также состоялись в Иссык-Кульской области в сентябре 2016 года. В них участвовало 1 200 спортсменов из 62 стран мира. Они соревновались в 23 видах состязаний. Общий призовой фонд составил 28,4 млн сомов (свыше 28,1 млн рублей). В общекомандном зачете первое место заняла Киргизия, второе — Туркмения, а третье — Казахстан.