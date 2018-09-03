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Азиатские игры-2018: в Узбекистане спортсменов встретили как героев

Спорт

На прошедших соревнованиях сборная республики завоевала 70 медалей

Ташкент, 3 сентября 2018, 16:10 — REGNUM  В аэропорту Ташкента прошла торжественная встреча спортсменов сборной Узбекистана, которые вернулись с Азиатских игр в Индонезии, сообщили 3 сентября в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

На прошедших соревнованиях сборная республики завоевала 70 медалей, в том числе 21 золотую, 24 серебряные и 25 бронзовых. В общем медальном зачете Узбекистан занял пятое место.

Отметим, Азиада-2018 стала для Узбекистана самой успешной за всю историю игр. Республика опередила Индию, Иран, Казахстан и КНДР. В финальных боксерских поединках бойцы из Узбекистана завоевали пять золотых медалей, обеспечив сборной рывок с седьмого на пятое место.

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XVIII Азиатские игры-2018
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